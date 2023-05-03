«Ювентус» - «Лечче»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 33-го тура чемпионата Италии по футболу «Ювентус» принимает «Лечче».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ювентус - Лечче
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Протокол игры
Щесны Войцех•Бремер Глейсон•Бонуччи Леонардо•Данило Луис•Де Шильо Маттиа•Фаджоли Николо•Паредес Леандро•Миретти Фабио•Костич Филип•Ди Мария Анхель•Влахович Душан
Фальконе Владимиро•Баскиротто Федерико•Романьоли Симоне•Юмтити Самуэль•Пеццелла Джузеппе•Гонсалес Джоан•Юлманд Мортен•Мале Юссеф•Уден Реми•Сисей Ассан•Банда Ламек
03 мая. Стадион "Альянц Стэдиум".
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