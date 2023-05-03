«Ювентус» объявил состав на игру с «Лечче»

В очередном, тридцать третьем туре итальянского чемпионата туринскому «Ювентусу» предстоит сразиться с клубом из Лечче - привычным аутсайдером чемпионата. Впрочем, в этом году «Лечче» вылет из Серии А отнюдь не грозит. Накануне игры Массимилиано Аллегри, наставник туринского клуба, объявил состав своей команды на матч.

«Ювентус»: Щесны, Бремер, Бонуччи, Данило, де Шильо, Фаджиоли, Паредес, Миретти, Костич, ди Мария, Влахович.

Следить за событиями игры Серии А между «Ювентусом» и «Лечче» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.