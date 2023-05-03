Берти: «Лаутаро - это чемпион»

Бывший игрок миланского «Интера» Никола Берти считает, что аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес уже является чемпионским материалом и ему не следует доказывать это требовательным итальянским журналистам.

Лаутаро Мартинес выиграл чемпионат мира в составе аргентинской сборной, но его вклад ограничился двумя забитыми послематчевыми пенальти - это с одной стороны, и кучей нереализованных моментов - с другой.

- Я считаю его чемпионом. Он играет в связке с самыми разными нападающими и все время показывает свой класс, - цитирует слова Берти итальянское новостное агентство ITASportPress.