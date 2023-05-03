Берти: «Интер» должен удержать Симоне Индзаги»

В то время как некоторые бывшие футболисты «Интера» не могут дождаться, когда команда избавится от Симоне Индзаги, иные, наоборот, считают, что «Интер» не только должен перестать давить на тренера, но и оказать ему кредит доверия.

- Мне нравится Индзаги. В начале да, было чуть непонятно, что происходит, но сейчас мы в полуфинале Лиги чемпионов и в финале Кубка Италии. А есть команды, которые выбыли отовсюду. Если это считать неудачей, то что говорить о других командах?!, - вопрошает Берти, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

В чемпионате клуб занимает четвертое место.