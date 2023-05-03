Матич решил стать тренером

Сербский полузащитник Неманья Матич, ныне выступающий в чемпионате Италии за столичную «Рому», заявил о намерении стать тренером после завершения карьеры.

«Я принял решение, что в будущем стану тренером. Работаю над получением лицензии, но пока все внимание уделяю своей карьере игрока. Чувствую себя хорошо, думаю, еще смогу провести несколько сезонов. Затем хочу поработать тренером в АПЛ», - передает слова Неманьи Sky Sports.

Срок действующего контракта Матича с «Ромой» рассчитан до середины 2024 года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии 34-летний хавбек провел 31 матч, забил гол и отдал два ассиста.