Аллегри высказался о контрактах ди Марии и Рабио

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался насчет контрактов полузащитников команды Анхеля ди Марии и Адриена Рабио.

«Не знаю, что произойдет в следующем сезоне. Пока наши мысли об этой кампании. Пока непонятно, выйдем ли мы в Лигу чемпионов. Это будет решающим фактором для их будущего. Сейчас нам нужно сосредоточиться на том, что мы должны сделать в течение последнего месяца. После этого оценим ситуацию», - передает слова специалиста издание Foot Mercato.

Напомним, что контракты Рабио и ди Марии со «старой синьорой» истекают по завершении нынешнего сезона.