Палладино - тренер апреля в Серии А

Наставник «Монцы» Раффаэле Палладино признан лучшим тренером апреля, это еще одно признание для специалиста, которого в начале сезона никто и не знал - он работал ассистентом предыдущего тренера «Монцы» Джованни Строппы.

Сейчас «Монца» занимает десятое место в турнирной таблице Серии А - совсем недурно для первого сезона в высшей лиге итальянского футбола. Команда выиграла три последних матча - а это были поединки не с кем-нибудь, а с «Интером», «Фиорентиной» и «Специей».

В следующем туре команда Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани сыграет со столичной «Ромой», это случится уже сегодня вечером, третьего мая.