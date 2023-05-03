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Чемпионат Италии. Серия А

Палладино - тренер апреля в Серии А

03 Мая 2023 • 05:40 Комментировать
Монца
...
Рома
1 3.50 X 3.15 2 2.25
Через 15 ч. 11 мин.

Наставник «Монцы» Раффаэле Палладино признан лучшим тренером апреля, это еще одно признание для специалиста, которого в начале сезона никто и не знал - он работал ассистентом предыдущего тренера «Монцы» Джованни Строппы.

Сейчас «Монца» занимает десятое место в турнирной таблице Серии А - совсем недурно для первого сезона в высшей лиге итальянского футбола. Команда выиграла три последних матча - а это были поединки не с кем-нибудь, а с «Интером», «Фиорентиной» и «Специей».

В следующем туре команда Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани сыграет со столичной «Ромой», это случится уже сегодня вечером, третьего мая. 

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Евро-Футбол.Ру,
Раффаэле Палладино Монца
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МОНЦА РОМА
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