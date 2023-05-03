Адани: «Ориги и де Кетеларе бесполезны»

Бывший итальянский футболист Даниэле Адани считает, что прошлогодние бельгийские приобретения «Милана» Дивок Ориги и Шарль де Кетеларе не пришлись ко двору и практически были бесполезны по ходу чемпионата. Честь бельгийской «диаспоры» в «Милане» весь сезон отстаивал Алексис Салемакерс,

- Ориги и де Кетеларе ничего не дали команде, один стоил больших денег, другой считался инвестицией в будущее, но она не работает, - цитирует слова Адани pianetamilan.it.

Напомним, что де Кетеларе обошелся итальянскому клубу в более чем тридцать миллионов евро, он стал самым дорогим приобретением за все время руководства командой Стефано Пиоли.