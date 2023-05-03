Андреа Аньелли решил жениться

Бывший президент туринского «Ювентуса» Андрея Аньелли решил связать себя «узами Гименея» - в минувшие выходные он женился на своей давней подруге Дениц Акалин. Как водится у итальянцев, пара долгое время жила гражданским браком, в котором родились двое дочерей, Ливия и Вера, но спустя восемь лет таких отношений решили узаконить их.

Церемония прошла в местечке Лишано-Никконе в провинции Перуджа, в очень узком кругу людей - собственно, стало известно о ней лишь из публикации подруги Павела Недведа, который был в числе людей, приглашенных на мероприятие.

Андреа Аньелли был президентом «Ювентуса» с 2010 по 2022 год.