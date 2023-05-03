Матерацци гордится футболкой, которую ему подарил Дибала

Аргентинский нападающий «Ромы» Пауло Дибала подарил свою футболку с 21-м номером и автографом Марко Матерацци - эпатажный экс-защитник «Интера» объявил об этом на своей социальной странице, с гордостью продемонстрировав подарок от аргентинца.

- Дибала - чемпион мира!, - так он представил футболку, на которой написано «Для Марко с любовью».

Надо сказать, что подписчики Матерацци тут же вспомнили о том, что перейти Дибала мог и в миланский «Интер» - в прошлом году долгое время слухи отправляли его именно туда.

- А ведь она могла быть черно-синей, - с горечью отметил один из них.