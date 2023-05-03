Гамшик: «В Неаполе Скудетто будут праздновать несколько месяцев»

Бывший футболист итальянского «Наполи» Марек Гамшик уверен, что неизбежный Скудетто в Неаполе будут праздновать не три дня и три ночи, как в других клубах - а несколько месяцев. Словацкий футболист выступал в Неаполе с 2007 по 2019 год, сейчас он защищает цвета турецкого «Трабзонспора».

- Скудетто? Я лично доволен, хотя и не смогу принять участие в празднованиях. После 33 лет ожидания там будут праздновать несколько месяцев, - цитирует слова Гамшика pianetamilan.it.

Напомним, что «Наполи» не выигрывал чемпионат Италии с 1990 года, тогда в клубе блистал Диего Армандо Марадона.