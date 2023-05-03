Раванелли: «Сейчас «Интер» становится проблемой для всех»

Миланский «Интер» переживает нестабильный сезон, взлеты чередуются с падениями, но сейчас клуб, похоже, снова идет в хороших водах. Бывший футболист Фабрицио Раванелли считает, что с таким «Интером» будет очень сложно совладать. Но, в то же время он уверен, что если и есть клуб, который может это сделать - то это «Милан».

- «Интер» усиливается, против «Лацио» команда провела отличный матч, сейчас «Интер» - проблема для всех. Думаю, что против «Милана» сыграют Лаутаро и Джеко, а Лукаку выпустят потом, - цитирует слова Раванелли fcinter1908.it.

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между миланскими командами состоится 10 мая.