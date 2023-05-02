В среду Берлускони должны выписать из больницы

Спустя почти месяц после своего кризиса, связанного с обострением своей болезни, Сильвио Берлускони наконец-то может покинуть госпиталь. Это приятная новость - и не только для поклонников «Монцы», но и для фанатов «Милана».

Информация поступила от окружения Берлускони - после того ,как его навестили одновременно сразу четверо из пяти сыновей, в компании близкого друга Берлускони Феделе Конфалоньери. Они-то и сообщили журналистам новости о том, что сегодня-завтра Сильвио будет выписан.

Напомним, что его «Монца» идет на десятом месте в турнирной таблице, проводя свой дебютный сезон в высшей лиге итальянского футбола.