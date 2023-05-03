Лацио - Сассуоло: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В 33-м туре Серии А «Лацио» примет «Сассуоло», середняка чемпионата Италии, который время от времени выдает победы, включая недавний успех в матче с «Ювентусом». Римляне, несмотря на два поражения подряд, остаются на втором месте и вполне способны, как минимум сегодня, удержать вторую строчку в таблице.

А кто победит в итоге, можно узнать из показа игры на «Мегого Футбол 2», Sky Sport, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Бесплатную трансляцию матча смотрите на сайте Winline. Самый подробный онлайн состоится на LiveResult.ru.