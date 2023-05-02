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Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро вошёл в десятку лучших бомбардиров за всю историю «Интера» в Серии А

02 Мая 2023 • 22:16 Комментировать

Два гола, которые забил Лаутаро Мартинес в ворота «Лацио» в прошедшем матче итальянского чемпионата, позволили «Интеру» победить со счетом 3:1, но также стали для Мартинеса 74-м, и, соответственно, 75-м за все время выступлений в Серии А.

Аргентинский нападающий вошел в десятку лучших бомбардиров «Интера» в Серии А - пока что он делит десятую строчку с полузащитником Марио Корсо, выступавшим за «Интер» с 1957 по 1973 год. Но нет никаких сомнений в том, что вскоре Лаутаро начнет подниматься выше и выше в этой классификации.

В следующем туре чемпионата «Интеру» предстоит сразиться с «Вероной». 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес Марио Корсо
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