Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о возможном развитии карьеры игрока.

- Недавно стало известно, что «Торино» и «Аталанта» все еще не начали обсуждать выкуп Миранчука. Вы можете подтвердить эту информацию?

- Да, это так. Больше я не могу ничего добавить.

- Также появилась информация, что Алексеем продолжают интересоваться европейские команды. Это коллективы из топ-5 лиг?

- У него действующий контракт, он не заканчивается в этом сезоне. У него есть трудовой договор с «Аталантой».

- А вариант возвращения в РПЛ рассматривается?

- А зачем ему возвращаться в РПЛ? Может быть, что угодно. Продолжение карьеры в «Аталанте», «Торино» или третьем клубе – всё возможно.