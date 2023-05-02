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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» не отказывается от намерения пригласить Массару

02 Мая 2023 • 17:55 Комментировать

В феврале мы уже сообщали о том, что один из творцов нынешнего «Милана» Фредерик Массара может оказаться в «Ювентусе». Его очень хочет видеть в составе клуба не кто иной, как Массимилиано Аллегри - главный тренер «Ювентуса». Об этом сообщает итальянская La Gazzetta Dello Sport.

Еще один функционер, который нужен «Ювентусу» - это Джованни Росси, который сейчас работает в «Сассуоло». В прошлом он уже работал в туринском клубе.

Но любопытно, что если Аллегри хочет Массару, то высшее руководство «Ювентуса» хочет ослабить другого конкурента и пригласить Кристиано Гвинтоли из «Наполи». 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Фредерик Массара
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