«Ювентус» не отказывается от намерения пригласить Массару

В феврале мы уже сообщали о том, что один из творцов нынешнего «Милана» Фредерик Массара может оказаться в «Ювентусе». Его очень хочет видеть в составе клуба не кто иной, как Массимилиано Аллегри - главный тренер «Ювентуса». Об этом сообщает итальянская La Gazzetta Dello Sport.

Еще один функционер, который нужен «Ювентусу» - это Джованни Росси, который сейчас работает в «Сассуоло». В прошлом он уже работал в туринском клубе.

Но любопытно, что если Аллегри хочет Массару, то высшее руководство «Ювентуса» хочет ослабить другого конкурента и пригласить Кристиано Гвинтоли из «Наполи».