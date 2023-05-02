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Чемпионат Италии. Серия А

Мерет: «Мы будем стараться взять Скудетто в Удине»

02 Мая 2023 • 17:41 Комментировать

По словам голкипера «Наполи» Алекса Мерета, он и его одноклубники не стремятся во что бы то ни стало выиграть Скудетто дома, в Неаполе. Прекрасный шанс сделать это был в минувшем туре, но команда упустила победу в игре с «Салернитаной» буквально за шесть минут до конца игры.

- Жаль, что не получилось. Мы хотели сделать это дома. Но мы теперь будем стремиться сделать это в Удине. Не собираемся ждать домашнего матча с «Фиорентиной». Мы и так прошли долгий путь, - цитирует слова Мерета итальянское новостное агентство ITASportPress.

В последний раз «Наполи» становился чемпионом Италии в 1990 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Алекс Мерет
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