Адани: «В «Ювентусе» не осталось счастливых игроков»

Бывший итальянский футболист Даниэле Адани жестко критикует «Ювентус», он считает причиной неудач команды отсутствие должной атмосферы в клубе. По его мнению, игроки туринского клуба не чувствуют себя счастливыми.

- Не вижу счастливых игроков в составе «Ювентуса». Все видят, что их нет. Кьеза демотивирован, он не хочется играть. Не играет и Влахович - не хочет. Год назад я говорил, что Аллегри нужно помочь. Но никто не хочет помогать ему, наоборот, от него отворачиваются. «Ювентус» не может зависеть только от Аллегри, - цитирует слова Адани итальянское новостное агентство ITASportPress.