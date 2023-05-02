Галлиани подтвердил, что Палладино будет руководить «Монцей» и в следующем сезоне

«Монца» не намерена летом искать нового тренера, несмотря на то, что первоначально Рафаэле Палладино, возглавивший клуб после первых семи туров чемпионата, рассматривался как временный вариант.

Сейчас руководство клуба пересмотрело свое отношение к тренеру, который достойно справляется со своей работой. Об этом прессе заявил Адриано Галлиани, администратор клуба.

- С Палладино мы уже договорились, он остается еще на сезон, бумаги будут подписаны в самое ближайшее время. Деньги? Тут не вопрос денег, - цитирует слова Галлиани итальянское новостное агентство ITASportPress.