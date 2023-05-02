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Чемпионат Италии. Серия А

Кассано советует «Милану» присмотреться к Влаховичу

02 Мая 2023 • 16:56 Комментировать

Бывший итальянский нападающий Антонио Кассано считает, что «Милану» следует присмотреться в качестве потенциального приобретения к сербскому форварду туринского «Ювентуса» - Душану Влаховичу. У него возникли большие ппроблемы в его нынешнем клубе, за который он выступает с января 2022 года.

- На месте «Милана» я бы присмотрелся к Влаховичу. В Лиге чемпионов нужен сильный нападающий. Ибрагимович уже все, Жиру забивает мало, 15 голов за сезон. У «Милана» отменный вратарь, защита, все хорошо в полузащите, надо лишь сделать классное приобретение и взять Влаховича, - цитирует слова Кассано pianetamilan.it. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Антонио Кассано Душан Влахович
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