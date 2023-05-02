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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Миранчука: «Торино» и «Аталанта» ещё не начали обсуждать выкуп Алексея»

02 Мая 2023 • 12:15 Комментировать

Футбольный агент Мирко Левати, который представляет интересы полузащитника сборной России Алексея Миранчука, поведал о том, что «Аталанта» и «Торино» пока не обсуждали потенциальный трансфер игрока.

«Торино» и «Аталанта» все еще не начали обсуждать выкуп. Со стороны других клубов интерес сохраняется, но предложений по игроку на данный момент нет. Ближе к лету будет виднее», - передает слова агента издание Sport24.

Напомним, что контракт Алексея принадлежит «Аталанте». За «Торино» Миранчук выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне Серии А полузащитник провел 24 матча, отметившись четырьмя голами и пятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Алексей Миранчук
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