Агент Миранчука: «Торино» и «Аталанта» ещё не начали обсуждать выкуп Алексея»

Футбольный агент Мирко Левати, который представляет интересы полузащитника сборной России Алексея Миранчука, поведал о том, что «Аталанта» и «Торино» пока не обсуждали потенциальный трансфер игрока.

«Торино» и «Аталанта» все еще не начали обсуждать выкуп. Со стороны других клубов интерес сохраняется, но предложений по игроку на данный момент нет. Ближе к лету будет виднее», - передает слова агента издание Sport24.

Напомним, что контракт Алексея принадлежит «Аталанте». За «Торино» Миранчук выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне Серии А полузащитник провел 24 матча, отметившись четырьмя голами и пятью ассистами.