Дзаньоло может перейти в итальянский гранд

Полузащитник Николо Дзаньоло, который сейчас выступает за стамбульский «Галатасарай», может вернуться в чемпионат Италии. Согласно данным журналистов Calciomercato, в услугах футболиста заинтересован «Милан». «Россонери» хотят подписать Николо, если по итогам сезона выйдут в Лигу чемпионов.

Трудовое соглашение Дзаньоло с турецким клубом рассчитано до середины 2027 года. Сумма отступных составляет 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Турции полузащитник принял участие в семи поединках, записав на свой счет три забитых мяча.

Напомним, что в Серии А Дзаньоло выступал за «Рому».