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Чемпионат Италии. Серия А

Кокорин установил личный бомбардирский рекорд

02 Мая 2023 • 07:09 Комментировать

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин отметился личным рекордом результативности. В матче чемпионата Кипра против «Пафоса» (2:1) нападающий отметился голом в 12-й раз в нынешнем сезоне. Это для него рекордный показатель результативности.

Ранее Александр трижды в карьере забивал по десять мячей в чемпионате – это было во время выступлений за «Динамо» и «Зенит».

Кокорин выступает за «Арис» с августа прошлого года на правах аренды. Срок действия контракта рассчитан до завершения сезона-2022/2023. Полноценный трудовой договор игрока принадлежит итальянской «Фиорентине».

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