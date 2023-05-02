Кокорин установил личный бомбардирский рекорд

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин отметился личным рекордом результативности. В матче чемпионата Кипра против «Пафоса» (2:1) нападающий отметился голом в 12-й раз в нынешнем сезоне. Это для него рекордный показатель результативности.

Ранее Александр трижды в карьере забивал по десять мячей в чемпионате – это было во время выступлений за «Динамо» и «Зенит».

Кокорин выступает за «Арис» с августа прошлого года на правах аренды. Срок действия контракта рассчитан до завершения сезона-2022/2023. Полноценный трудовой договор игрока принадлежит итальянской «Фиорентине».