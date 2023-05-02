​Мотта прокомментировал слухи об уходе Арнаутовича в «Милан» или «Интер»

Австрийский футболист Марко Арнаутович, лидер атак «Болоньи», может перебраться в Милан - им интересуется как «Милан», так и «Интер». Наставник «Болоньи» Тьяго Мотта, в прошлом сам выступавший за «Интер», прокомментировал возможность расставания с ценным нападающим.

- Будущее Арнаутовича? Все зависит от его желания. Я лишь помогаю игрокам раскрыться и сделать правильный выбор. Сейчас Марко травмирован, но вскоре вернется в строй, - цитирует слова Мотты pianetamilan.it.

В текущем сезоне итальянского чемпионата Арнаутович забил восемь голов, однако в последний раз это было еще до Мундиаля в Катаре.