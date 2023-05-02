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Чемпионат Италии. Серия А

Побега должен вернуться в строй к матчу с «Интером»

02 Мая 2023 • 05:13 Комментировать
Милан
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Интер Милан
10.05 22:00

До того, как сыграть вничью с «Ромой» в предыдущем туре, «Милан» обыграл в чемпионате Италии «Лечче» благодаря двум мячам Рафаэля Леау, но, в то же время, к неудовольствию Стефано Пиоли, наставника клуба, в той игре команда потеряла полузащитника Томмазо Побегу, который получил травму.

Его возвращение должно состояться достаточно скоро - в «Милане» рассчитывают, что это случится уже в первому полуфинальному матчу Лиги чемпионов против «Интера». Он состоится десятого мая - в следующую среду. Напомним, что в последний раз «Милан» побеждал в Лиге чемпионов в 2007 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Томмазо Побега
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МИЛАН ИНТЕР МИЛАН
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