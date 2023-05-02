Ди Бьяджо: «В 2003 не спал несколько ночей после вылета в полуфинале Лиги чемпионов»

В полуфинале Лиги чемпионов «Интеру» предстоит сыграть с «Миланом», эти встречи вызывают чувство «дежавю» у бывшего игрока миланского «Интера» - Луиджи ди Бьяджо. Тогда «Интер», не проиграв ни одного из двух матчей, вылетел из-за правила «выездного гола», совершенно бесполезного в конкретном случае, когда команды играли оба матча на одном и том же поле.

- Я не спал несколько ночей после того вылета. Я вспоминал то спасение Аббьяти, который на последней минуте отразил удар Каллона. Все мы съели тогда пуд соли, - цитирует слова ди Бьяджо pianetamilan.it.

Первый полуфинальный матч миланских клубов пройдет десятого мая.