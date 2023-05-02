Клуб Алексея Миранчука заинтересовался румынским голкипером

Резервный голкипер «Милана» Чиприан Татарушану может снова сменить клуб - выступавший в прошлом за «Фиорентину» голкипер приглянулся другому середняку Серии А, «Торино». В таком случае Татарушану станет вполне добротной для «Торино» подстраховкой для основного вратаря, серба Вани Милинковича-Савича. Об этом сообщает итальянское издание Tuttosport.

Татарушану достанется «Торино», разумеется, бесплатно, так как его контракт с «Миланом» истекает и продлен не будет. В прошлом румынский вратарь успел поиграть также за «Лион» и «Нант», а также привлекался для выступлений в сборную своей родной страны.