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Чемпионат Италии. Серия А

«Фрозиноне» Фабио Гроссо досрочно вышел в Серию А

02 Мая 2023 • 00:15 Комментировать
Фрозиноне
3:1
Реджина
окончен

«Фрозиноне» досрочно завоевал путёвку в Серию А на следующий сезон.

В понедельник команда одержала победу над «Реджиной» (3:1) в поединке Серии Б, оторвавшись от идущего третьим «Бари» на десять очков за три тура до финиша регулярного сезона. Напрямую в Серию А выходят две первые команды, и «Фрозиноне», таким образом, гарантировал себе участие в следующем розыгрыше элитного дивизиона.

Главный тренер «канареек» – знаменитый экс-защитник Фабио Гроссо, ставший чемпионом мира в составе сборной Италии в 2006 году.

«Фрозиноне» сыграет в Серии А впервые с сезона 2018/19 – тогда команда финишировала на 19-м месте, набрав 25 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Гроссо Фрозиноне
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