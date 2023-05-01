«Монца» установила рекорд Серии А среди дебютантов

«Монца» успешно проводит свой дебютный сезон в элитном дивизионе.

«Красные» одержали три победы в последних трёх матчах, досрочно гарантировав себе сохранение прописки в Серии А. Как сообщает Football Italia, «Монца» стала рекордсменом чемпионата, обеспечив себе «выживание» за шесть туров до финиша – ранее это не удавалось ни одному дебютанту Серии А с момента перехода лиги на нынешний формат (сезон 2004/05).

В настоящий момент «Монца» располагается на десятой строчке в турнирной таблице с 44 набранными очками. В следующем туре коллектив примет на своём поле «Рому». Матч состоится 3 мая.