Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» установила рекорд Серии А среди дебютантов

01 Мая 2023 • 23:04 Комментировать
Монца
...
Рома
1 3.65 X 3.15 2 2.15
03.05 22:00

«Монца» успешно проводит свой дебютный сезон в элитном дивизионе.

«Красные» одержали три победы в последних трёх матчах, досрочно гарантировав себе сохранение прописки в Серии А. Как сообщает Football Italia, «Монца» стала рекордсменом чемпионата, обеспечив себе «выживание» за шесть туров до финиша – ранее это не удавалось ни одному дебютанту Серии А с момента перехода лиги на нынешний формат (сезон 2004/05).

В настоящий момент «Монца» располагается на десятой строчке в турнирной таблице с 44 набранными очками. В следующем туре коллектив примет на своём поле «Рому». Матч состоится 3 мая.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монца
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МОНЦА РОМА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Мая
00:15 · Италия. Серия А
«Фрозиноне» Фабио Гроссо досрочно вышел в Серию А
00:01 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» вернулся в гонку за Абрахамом слухи
01 Мая
23:04 · Италия. Серия А
«Монца» установила рекорд Серии А среди дебютантов
22:32 · Англия. Премьер-лига
Агент Онана обсудил с «Интером» потенциальный переход игрока в «Челси»
21:11 · Италия. Серия А
Дибала: «Настало время для финального рывка»
20:09 · Италия. Серия А
Названы клубы, в которых может оказаться Зидан
18:17 · Англия. Премьер-лига
Моуринью отказался возглавить клуб АПЛ
18:09 · Италия. Серия А
«ПСЖ» нацелился на форварда из Серии А
17:56 · Италия. Серия А
Станкович точно отработает до конца сезона
17:40 · Италия. Серия А
Три основных игрока «Ювентуса» недовольны Аллегри и могут уйти
17:36 · Италия. Серия А
Ди Мария инсценировал травму слухи
17:22 · Италия. Серия А
Вьери: «На месте Влаховича и Кьезы я попросил бы отпустить меня в другой клуб»
16:51 · Италия. Серия А
Леау близок к продлению контракта с «Миланом»
16:41 · Италия. Серия А
Жест Сабири очень не понравился фанатам «Сампдории»
12:59 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг может перейти в итальянский топ-клуб
Все новости
Рекомендуем