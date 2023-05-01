Названы клубы, в которых может оказаться Зидан

В ближайшие месяцы Зинедин Зидан должен вернуться к тренерской работе после двухлетнего перерыва. Как сообщает Todofichajes, кандидатуру Зидана в настоящий момент рассматривают три клуба: «Ювентус», «ПСЖ» и «Марсель».

Ранее слухи связывали Зидана с третьим пришествием на должность главного тренера «Реала». Позже сообщалось, что мадридский клуб с 50-летним французом на самом деле не связывался.

Стоит сказать, что Зинедин Зидан пока работал как тренер исключительно в «Реале». До двух периодов в первой команде именитый француз тренировал молодёжку.

Добавим, что Зидан завершил карьеру игрока в 2006 году.