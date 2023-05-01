«ПСЖ» нацелился на форварда из Серии А

«ПСЖ» может похвастаться наличием в атакующей линии звёздных Неймара, Килиана Мбаппе и Лионеля Месси. Впрочем, в отношении каждого из этой тройки игроков регулярно появляются трансферные слухи. Не исключено, что парижанам летом придётся подписывать нового футболиста в линию нападения.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в сфере интересов «ПСЖ» находится нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам. В 45 матчах сезона 2022/2023 25-летний англичанин забил девять голов и отдал семь голевых передач.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Тэмми Абрахама в 45 миллионов евро.