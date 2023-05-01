Станкович точно отработает до конца сезона

«Сампдория» не собирается увольнять Деяна Станковича до конца текущего сезона, несмотря на неудачи клуба, в частности, воскресное поражение с разгромным счетом от «Фиорентины» - 0:5. Станкович принял клуб по ходу сезона после отставки Марко Джампаоло, но переломить ситуацию в пользу генуэзцев, прямо скажем, не сумел.

Сейчас «Сампдория» прочно осела на последнем месте в турнирной таблице и уже вряд ли сможет спасти свое место в высшей лиге итальянского футбола. А вот какие решения будут приняты летом, итальянское новостное агентство ITASportPress. Не будем забывать и об очень серьезных финансовых проблемах клуба.