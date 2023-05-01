Три основных игрока «Ювентуса» недовольны Аллегри и могут уйти

Не всё гладко в «Ювентусе». Как сообщает портал Goal со ссылкой на журналиста Адриано дель Монте, вингер Федерико Кьеза рассматривает вариант с уходом из клуба в летнее трансферное окно. Причина заключается в том, что 25-летний футболист разочаровался в главном тренере команды Массимилиано Аллегри.

Отмечается, что Аллегри недовольны ещё два игрока из основной обоймы – нападающий Душан Влахович и атакующий полузащитник Анхель ди Мария. Ранее сообщалось, что аргентинец даже инсценировал травму лодыжки, когда узнал, что не попадёт в состав на игру Серии А против «Болоньи».

Напомним, что «Болонья» и «Ювентус» сыграли вничью – 1:1.