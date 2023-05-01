Леау близок к продлению контракта с «Миланом»

Рафаэл Леау близок к пролонгации трудового соглашения с «Миланом». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 23-летний нападающий может заключить с грандом Серии А контракт на пять лет. Заработная плата португальца составит 7 миллионов евро в год.

Напомним, что в последние месяцы слухи регулярно связывали Леау с европейскими грандами, в частности с «ПСЖ».

За «Милан» Рафаэл Леау выступает с августа 2019 года. В 157 официальных играх за «россонери» португальский футболист записал на свой счёт 40 голов и 34 результативных паса на партнёров.

Отметим, что «Милан» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.