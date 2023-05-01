Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Жест Сабири очень не понравился фанатам «Сампдории»

01 Мая 2023 • 16:41 Комментировать

В тридцать втором туре итальянского чемпионата «Сампдория» с треском проиграла «Фиорентине», пропустив пять безответных мячей. После игры Абдельхамид Сабири, полузащитник «Сампдории», подарил свою футболку одному из любителей футбола из Флоренции, пришедшем поболеть за «Фиорентину».

Но это очень не понравилось поклонникам «Сампдории», которые узрели в этом оскорбление футболки клуба, особенно в свете такого крупного поражения.

Однако сам футболист счел нужным пояснить - оказалось, он подарил футболку не абы кому, а марокканцу, который во время игры демонстрировал флаг его родной страны на трибуне. Именно поэтому марокканец Сабири решил пообщаться с соотечественником и в порыве чувств одарил его футболкой. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Фиорентина Абдельхамид Сабири
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Мая
18:09 · Италия. Серия А
«ПСЖ» нацелился на форварда из Серии А
17:56 · Италия. Серия А
Станкович точно отработает до конца сезона
17:40 · Италия. Серия А
Три основных игрока «Ювентуса» недовольны Аллегри и могут уйти
17:36 · Италия. Серия А
Ди Мария инсценировал травму слухи
17:22 · Италия. Серия А
Вьери: «На месте Влаховича и Кьезы я попросил бы отпустить меня в другой клуб»
16:51 · Италия. Серия А
Леау близок к продлению контракта с «Миланом»
16:41 · Италия. Серия А
Жест Сабири очень не понравился фанатам «Сампдории»
12:59 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг может перейти в итальянский топ-клуб
11:13 · Германия. Бундеслига
Себальос хочет остаться в Испании, но будет не против уехать в Серию А или Бундеслигу
11:00 · Италия. Серия А
Зидан вполне может летом возглавить «Ювентус»
10:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на форварда «Ромы»
07:25 · Италия. Серия А
Известны планы Ибрагимовича на следующий сезон
06:43 · Италия. Серия А
Леау рассказал, какой совет получил от Ибрагимовича
05:24 · Италия. Серия А
Адани: «Индзаги в сравнении с Аллегри - это просто Кройф!»
04:48 · Италия. Серия А
Ибрагимович может оказаться в другой команде Серии А
Все новости
Рекомендуем