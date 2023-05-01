Жест Сабири очень не понравился фанатам «Сампдории»

В тридцать втором туре итальянского чемпионата «Сампдория» с треском проиграла «Фиорентине», пропустив пять безответных мячей. После игры Абдельхамид Сабири, полузащитник «Сампдории», подарил свою футболку одному из любителей футбола из Флоренции, пришедшем поболеть за «Фиорентину».

Но это очень не понравилось поклонникам «Сампдории», которые узрели в этом оскорбление футболки клуба, особенно в свете такого крупного поражения.

Однако сам футболист счел нужным пояснить - оказалось, он подарил футболку не абы кому, а марокканцу, который во время игры демонстрировал флаг его родной страны на трибуне. Именно поэтому марокканец Сабири решил пообщаться с соотечественником и в порыве чувств одарил его футболкой.