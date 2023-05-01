Зидан вполне может летом возглавить «Ювентус»

Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан открыт к тому, чтобы летом возглавить туринский «Ювентус». По информации от Marca, француз рассматривает этот сценарий как вполне вероятный.

Напомним, Зидана ранее также связывали с третьим пришествием в мадридский «Реал», но эти слухи пока не нашли подтверждения среди авторитетных источников. Отметим, что Зинедин ранее выступал за «Ювентус» в качестве футболиста. Именно оттуда француз был продан в мадридский «Реал» и на некоторое время стал самым дорогим трансфером в истории футбола.

«Ювентус» под руководством Массимилиано Аллегри сейчас идёт на третьем месте в итальянской Серии А.