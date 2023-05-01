Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Зидан вполне может летом возглавить «Ювентус»

01 Мая 2023 • 11:00 Комментировать
Ювентус
...
Лечче
1 1.55 X 3.85 2 6.60
03.05 19:00

Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан открыт к тому, чтобы летом возглавить туринский «Ювентус». По информации от Marca, француз рассматривает этот сценарий как вполне вероятный.

Напомним, Зидана ранее также связывали с третьим пришествием в мадридский «Реал», но эти слухи пока не нашли подтверждения среди авторитетных источников. Отметим, что Зинедин ранее выступал за «Ювентус» в качестве футболиста. Именно оттуда француз был продан в мадридский «Реал» и на некоторое время стал самым дорогим трансфером в истории футбола.

«Ювентус» под руководством Массимилиано Аллегри сейчас идёт на третьем месте в итальянской Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Зинедин Зидан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС ЛЕЧЧЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Мая
11:13 · Германия. Бундеслига
Себальос хочет остаться в Испании, но будет не против уехать в Серию А или Бундеслигу
11:00 · Италия. Серия А
Зидан вполне может летом возглавить «Ювентус»
10:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на форварда «Ромы»
07:25 · Италия. Серия А
Известны планы Ибрагимовича на следующий сезон
06:43 · Италия. Серия А
Леау рассказал, какой совет получил от Ибрагимовича
05:24 · Италия. Серия А
Адани: «Индзаги в сравнении с Аллегри - это просто Кройф!»
04:48 · Италия. Серия А
Ибрагимович может оказаться в другой команде Серии А
03:43 · Италия. Серия А
Станкович: «Можно проиграть, но не так!»
01:26 · Англия. Премьер-лига
Влахович предложен двум топ-клубам слухи
01:04 · Италия. Серия А
Кьеза недоволен своим положением в «Ювентусе»
00:24 · Италия. Серия А
Аллегри: «Чувствую, что «Ювентус» в меня верит»
00:14 · Италия. Серия А
Аллегри использовал 100 разных стартовых составов в 100 матчах после возвращения в «Ювентус»
30 Апреля
23:42 · Италия. Серия А
«Ювентус» едва не проиграл в четвёртый раз подряд, но отстоял ничью против «Болоньи» 2
23:34 · Англия. Премьер-лига
Заха интересен «Барселоне» и «Ювентусу» слухи
21:56 · Италия. Серия А
Директор «Ювентуса» ответил на вопрос о возможном уходе Аллегри 3
Все новости
Рекомендуем