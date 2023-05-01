Известны планы Ибрагимовича на следующий сезон

41-летний шведский форвард Златан Ибрагимович не планирует завершать карьеру. Согласно сообщениям журналистов Football-Italia, скандинавский бомбардир рассчитывает остаться в стане «россонери» еще на один сезон. Стороны проведут переговоры, после чего станет известна его дальнейшая судьба.

Срок действующего трудового соглашения между Ибрагимовичем и миланским грандом рассчитан до завершения нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше итальянского чемпионата Златан провел четыре поединка, в которых отметился одним забитым мячом. Его трансферный ценник – два миллиона евро.