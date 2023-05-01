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Чемпионат Италии. Серия А

Известны планы Ибрагимовича на следующий сезон

01 Мая 2023 • 07:25 Комментировать

41-летний шведский форвард Златан Ибрагимович не планирует завершать карьеру. Согласно сообщениям журналистов Football-Italia, скандинавский бомбардир рассчитывает остаться в стане «россонери» еще на один сезон. Стороны проведут переговоры, после чего станет известна его дальнейшая судьба.

Срок действующего трудового соглашения между Ибрагимовичем и миланским грандом рассчитан до завершения нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше итальянского чемпионата Златан провел четыре поединка, в которых отметился одним забитым мячом. Его трансферный ценник – два миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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