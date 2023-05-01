Леау рассказал, какой совет получил от Ибрагимовича

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау поведал о том, как одноклубники отреагировали на его увлечение музыкой.

«Я давно хотел заниматься музыкой. Там я могу выразить всего себя, потому что по своей натуре являюсь застенчивым человеком. Но музыка – это совершенной другой мир.

Одноклубники слышали мой альбом. Кто-то посмеялся, но были и те, кто поддержал меня. Златан Ибрагимович сказал, что мне нужно больше фокусироваться на футболе. А другие советовали продолжать», - передает слова португальца Milan News.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Леау провел 29 поединков, в которых отметился 12 забитыми мячам и шестью голевыми передачами.