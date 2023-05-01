Адани: «Индзаги в сравнении с Аллегри - это просто Кройф!»

Бывший итальянский футболист Даниэле Адани невысокого мнения о Массимилиано Аллегри, и в ответном полуфинальном матче Кубка Италии он убедился в правильности своего мнения - «Интер» обыграл «Ювентус» и вышел в финал. Адани считает, что «Интер» переиграл туринцев прежде всего.

- Аллегри никакой, «Интер» мог выиграть со счетом 4:0. Если сравнивать с Аллегри, то Симоне Индзаги - просто Кройф, - цитирует Адани итальянское новостное агентство ITASportPress.

Тренерская карьера Йохана Кройфа была достаточно короткой, но очень яркой - он выиграл одиннадцать трофеев с «Барселоной», и еще кое-что с «Аяксом».