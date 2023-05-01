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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович может оказаться в другой команде Серии А

01 Мая 2023 • 04:48 Комментировать

Шведский нападающий Златан Ибрагимович покинет летом «Милан», 41-летний нападающий подумывал об окончании карьеры, но, похоже, что он передумал - сейчас им интересуется другая команда Серии А.

Речь идет о «фарм-клубе» «Милана» - «Монце», которой руководят бывшие боссы «Милана» Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани. Для команды Рафаэлле Палладино такой игрок может стать серьезным подспорьем в раздевалке, хотя вряд ли то же самое можно будет сказать о поле.

Заканчивающийся сезон стал одним из худших  в долгой карьере шведского форварда, он забил за «Милан» лишь один мяч. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Монца трансферы футбола - лето 2023
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