Ибрагимович может оказаться в другой команде Серии А

Шведский нападающий Златан Ибрагимович покинет летом «Милан», 41-летний нападающий подумывал об окончании карьеры, но, похоже, что он передумал - сейчас им интересуется другая команда Серии А.

Речь идет о «фарм-клубе» «Милана» - «Монце», которой руководят бывшие боссы «Милана» Сильвио Берлускони и Адриано Галлиани. Для команды Рафаэлле Палладино такой игрок может стать серьезным подспорьем в раздевалке, хотя вряд ли то же самое можно будет сказать о поле.

Заканчивающийся сезон стал одним из худших в долгой карьере шведского форварда, он забил за «Милан» лишь один мяч.