Станкович: «Можно проиграть, но не так!»

В матче тридцать второго тура итальянского чемпионата «Сампдория» пропустила пять безответных мячей во Флоренции, что практически приговаривает команду Деяна Станковича к вылету. Сербский специалист расстроен поражением, он считает, что его команда могла проиграть достойнее, а не пропускать четыре мяча во второй половине игры.

- После таких поражений хочется сказать многое, но не журналистам. А между нами... Можно по-разному проигрывать, но не пропускать же четыре мяча за тайм! Но я не могу сказать, что мы не сражались. Я руководил командой, несмотря на болезнь, которая преследует меня уже два дня, я вышел на работу с температурой, поэтому вел себя так тихо, - итальянское новостное агентство ITASportPress.