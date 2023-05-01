Кьеза недоволен своим положением в «Ювентусе»

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза не в восторге от сложившейся ситуации.

Осенью 25-летний футболист вернулся в строй после тяжёлой травмы, из-за которой пропустил порядка десяти месяцев, однако заиграть на прежнем уровне ему пока не удаётся. По информации журналиста Адриано дель Монте, между клубом и Кьезой есть разногласия: игрок недоволен тем, что наставник Массимилиано Аллегри задействует его на непрофильных позициях, а также имеет претензии к самому клубу. Вингер не уверен в своём будущем в Турине.

Контракт Федерико Кьезы с «Ювентусом» рассчитан до 2025 года. В текущей кампании итальянец отметился двумя голами и четырьмя ассистами в 25 матчах.