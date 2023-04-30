«Фиорентина» забила 5 мячей в ворота «Сампдории»

В 32-м туре Серии А встретились «Фиорентина» и «Сампдория». Команды давно не побеждали, но борьбы сегодня не получилось, аутсайдер получил в свои ворота четыре безответных гола. Да и впереди не особо получалось, всего три удара по воротам «фиалок» за 90 минут. Первый мяч был забит на 45-й минуте Гаэтано Кастровилли. После перерыва результативные удары нанесли Додо, Альфред Дункан и Кристиан Куаме. Точку в концовке поставил Алекса Терзич - 5:0.
Флорентийцы взлетели на восьмое место, правда, еврокубковая зона им не светит. Соперник замыкает таблицу и вряд ли сохранит право играть в элите, проигрывая 10 очков 17-му месту.
Протокол игры
|(1:0) Кастровилли Гаэтано45'
|(2:0) Додо Домилсон62'
|(3:0) Дункан Альфред66'
|(4:0) Куаме Кристиан76'
|(5:0) Терзич Алекса88'
Черофолини Микеле•Додо Домилсон71' (Венути Лоренцо (71') •Миленкович Никола•Раньери Лука•Бираги Кристиано87' (Терзич Алекса (87') • 89'Амрабат Софьян•Дункан Альфред•Гонсалес Николас70' (Куаме Кристиан (70') • 81'Кастровилли Гаэтано78' (Бьянко Алессандро (78') •Соттиль Рикардо78' (Сапонара Риккардо (78') •Йович Лука
Равалья Никола•Гюнтер Корай•Ойконому Мариос59' (Мурильо Джейсон (59') • 60'Амионе Бруно•Дзаноли Алессандро•Ауджелло Томмазо•Уинкс Гарри•Ринкон Томас•Лерис Мехди33' (Джуричич Филип (33'•Хесе Родригес73') •Ламмерс Сэм74' (Сабири Абдельхамид (74') •Габбьядини Маноло73' (Кюизанс Микаэль (73')
30 апреля. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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