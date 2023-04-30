«Фиорентина» забила 5 мячей в ворота «Сампдории»

В 32-м туре Серии А встретились «Фиорентина» и «Сампдория». Команды давно не побеждали, но борьбы сегодня не получилось, аутсайдер получил в свои ворота четыре безответных гола. Да и впереди не особо получалось, всего три удара по воротам «фиалок» за 90 минут. Первый мяч был забит на 45-й минуте Гаэтано Кастровилли. После перерыва результативные удары нанесли Додо, Альфред Дункан и Кристиан Куаме. Точку в концовке поставил Алекса Терзич - 5:0.

Флорентийцы взлетели на восьмое место, правда, еврокубковая зона им не светит. Соперник замыкает таблицу и вряд ли сохранит право играть в элите, проигрывая 10 очков 17-му месту.