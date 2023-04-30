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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» забила 5 мячей в ворота «Сампдории»

30 Апреля 2023 • 20:59 Комментировать
Фиорентина
5:0
Сампдория
окончен

В 32-м туре Серии А встретились «Фиорентина» и «Сампдория». Команды давно не побеждали, но борьбы сегодня не получилось, аутсайдер получил в свои ворота четыре безответных гола. Да и впереди не особо получалось, всего три удара по воротам «фиалок» за 90 минут. Первый мяч был забит на 45-й минуте Гаэтано Кастровилли. После перерыва результативные удары нанесли Додо, Альфред Дункан и Кристиан Куаме. Точку в концовке поставил Алекса Терзич - 5:0.

Флорентийцы взлетели на восьмое место, правда, еврокубковая зона им не светит. Соперник замыкает таблицу и вряд ли сохранит право играть в элите, проигрывая 10 очков 17-му месту.

Протокол игры  
Фиорентина5:0Сампдория
(1:0) Кастровилли Гаэтано45'  
(2:0) Додо Домилсон62'  
(3:0) Дункан Альфред66'  
(4:0) Куаме Кристиан76'  
(5:0) Терзич Алекса88'  
Черофолини МикелеДодо Домилсон 71' (Венути Лоренцо ( 71') Миленкович НиколаРаньери ЛукаБираги Кристиано 87' (Терзич Алекса ( 87'  89') Амрабат СофьянДункан АльфредГонсалес Николас 70' (Куаме Кристиан ( 70'  81') Кастровилли Гаэтано 78' (Бьянко Алессандро ( 78') Соттиль Рикардо 78' (Сапонара Риккардо ( 78') Йович Лука
Запасные: Кайоде МайклРоша Игор IIМартинес Лукас IIМандрагора РоландоИконе ЖонатанБрекало ЙосипТерраччиано ПьетроКабрал АртурБарак Антонин
Равалья НиколаГюнтер КорайОйконому Мариос 59' (Мурильо Джейсон ( 59'  60') Амионе БруноДзаноли АлессандроАуджелло ТоммазоУинкс ГарриРинкон ТомасЛерис Мехди 33' (Джуричич Филип ( 33'Хесе Родригес 73') Ламмерс Сэм 74' (Сабири Абдельхамид ( 74') Габбьядини Маноло 73' (Кюизанс Микаэль ( 73')
Запасные: Турк МартинИлкхан ЭмирханПаолетти ФлавиоДзордзи ФедерикоКвальярелла ФабиоМурру НиколаМалагрида Лоренцо
30 апреля. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

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Сампдория Фиорентина
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