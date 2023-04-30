«Сассуоло» в меньшинстве перевернул матч с «Эмполи» и победил

На фоне потенциально чемпионского матча в Неаполе противостояние «Сассуоло» и «Эмполи» не вызывало много интереса болельщиков. Моментов здесь было не так много, но представители нижней части таблицы бились до конца. Ключевым стал момент на 11-й минуте, когда Николо Камбьяги вывел гостей вперед. На 74-й минуте хозяева остались вдесятером, но все равно ушли от поражения, Доменико Берарди принес своей команде не только ничью, но и победу, оформив дубль, - 2:1.
Хозяева идут на 10-й строчке, соперник - 15-й.
Протокол игры
|11'Камбьяги Николо (0:1)
|(1:1) Берарди Доменико83'
|(2:1) Берарди Доменико90'
Консильи Андреа•Тольян Йереми•Эрлич Мартин•Нето Руан46' (Пинамонти Андреа (46') • 74'Марчицца Риккардо77' (Рожерио да Силва (77') •Фраттези Давиде•Лопес Максим• 61'Харрауи Абдау46' (Энрике Матеус (46') •Байрами Недим46' (Феррари Джанмарко (46') •Дефрель Грегоре58' (Берарди Доменико (58') •Лорьенте Арман 26'
Викарио Гульельмо•Эбюэхи Тайронн•Валюкевич Себастьян•Луперто Себастьяно•Паризи Фабьяно84' (Какаче Либерато (84') •Грасси Альберто62' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль (62') •Марин Рэзван•Бандинелли Филиппо 62'68' (Пикколи Роберто (68') •Бальданци Томмазо•Капуто Франческо84' (Сатриано Мартин (84') •Камбьяги Николо68' (Фаццини Якопо (68')
30 апреля. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
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