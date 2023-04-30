«Сассуоло» в меньшинстве перевернул матч с «Эмполи» и победил

На фоне потенциально чемпионского матча в Неаполе противостояние «Сассуоло» и «Эмполи» не вызывало много интереса болельщиков. Моментов здесь было не так много, но представители нижней части таблицы бились до конца. Ключевым стал момент на 11-й минуте, когда Николо Камбьяги вывел гостей вперед. На 74-й минуте хозяева остались вдесятером, но все равно ушли от поражения, Доменико Берарди принес своей команде не только ничью, но и победу, оформив дубль, - 2:1.

Хозяева идут на 10-й строчке, соперник - 15-й.