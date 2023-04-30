Маротта ответил на вопрос о будущем Лукаку

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта продолжает регулярно получать вопросы о будущем форварда Ромелу Лукаку.

Как известно, Лукаку выступает за «Интер» в аренде. Права на 29-летнего футболиста принадлежат «Челси».

«Лукаку любит «Интер» и этот город. Но он является игроком «Челси», и решения остаются за этим клубом. Мы обсудим будущее Лукаку с тренером и правлением. Посмотрим. Но он профессионал, который любит «Интер», - сказал Маротта, чьи слова в социальных сетях приводит известный журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что в воскресенье «Интер» обыграл «Лацио» на своём поле – 3:1.