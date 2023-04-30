«Рома» заинтересована в услугах Рамуша

«Рома» рассматривает вариант с подписанием контракта с португальским нападающим лиссабонской «Бенфики» Гонсалу Рамушем, об этом сообщает издание A Bola.

По данным источника, итальянский клуб ищет замену Тэмми Абархаму, однако покупка форварда сборной Португалии является очень сложным из-за высокой цены.

Контракт 21-летнего футболиста с «Бенфикой» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Рамуш принял участие в 43 играх во всех турнирах, в которых отметился 25 забитыми мячами и 11 результативными передачами партнёрам по команде.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны английских грандов.