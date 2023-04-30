У Пиоли - 100 побед с «Миланом»

Возглавивший «Милан» четыре года тому назад Стефано Пиоли добрался до отметки в сто побед с итальянским клубом с учетом всех турниров, это случилось в 179 матчах. Правда, надо отметить, что произошло это еще в предыдущем туре с «Лечче», где «Милан» выиграл благодаря дублю Леау.

Но пресс-служба клуба спохватилась почему-то лишь сейчас, после игры с «Ромой», которая стала для Пиоли, соответственно, 180-й у руля клуба.

Напомним, что Стефано Пиоли возглавил команду в 2019 году, и менее чем через три года вернул ей титул чемпиона Италии, чего с «Миланом» не случалось одиннадцать лет.