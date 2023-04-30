Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» нацелился на 34-летнего форварда

30 Апреля 2023 • 13:03 Комментировать

34-летний австрийский нападающий Марко Арнаутович может покинуть «Болонью» и продолжить карьеру в другом итальянском клубе. Согласно информации Todofichajes, в подписании опытного форварда заинтересован миланский «Интер».

Переход может быть оформлен в летнее трансферное окно. Сумма потенциальной сделки может составить порядка семи миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Арнаутович принял участие в 16 поединках, записав на свой счет восемь забитых мячей (три – с пенальти). Срок трудового договора австрийского футболиста с «Болоньей» истекает в 2025 году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Интер Милан Марко Арнаутович трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
30.04.23 в 13:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
1.97 3.60 3.95
Видео
30.04.23 в 16:00
Кремонезе Кремонезе
Верона Верона
2.70 3.35 2.70
Видео
30.04.23 в 16:00
Сассуоло Сассуоло
Эмполи Эмполи
1.97 3.60 3.90
Видео
30.04.23 в 16:00
Наполи Наполи
Салернитана Салернитана
1.24 6.30 12.50
Видео
30.04.23 в 19:00
Фиорентина Фиорентина
Сампдория Сампдория
1.56 4.20 6.20
Видео
30.04.23 в 21:45
Болонья Болонья
Ювентус Ювентус
3.55 3.05 2.33
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Апреля
13:11 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нашёл замену Лукаку
13:03 · Италия. Серия А
«Интер» нацелился на 34-летнего форварда
13:00 · Италия. Серия А
«Интер» - «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
10:39 · Италия. Серия А
«Ювентус» и «Милан» нацелились на игрока из Ла Лиги
10:28 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Ньюкасл» претендуют на хорватского топ-игрока
05:06 · Италия. Серия А
Томори сыграл сотый матч за «Милан»
04:13 · Италия. Серия А
Кьеллини считает, что «Интер» пройдёт «Милан» 1
29 Апреля
23:43 · Италия. Серия А
«Аталанта» вырвала победу в матче с «Торино»
23:41 · Италия. Серия А
«Болонья» - «Ювентус»: прогноз на матч чемпионата Италии – 30 апреля 2023
23:27 · Италия. Серия А
Амброзини: «Милану» трудно с закрывающимися командами»
23:21 · Италия. Серия А
Женская «Рома» впервые в своей истории стала чемпионом Италии
23:17 · Италия. Серия А
Впервые в 21-м веке оба матча в чемпионате между «Миланом» и «Ромой» закончились вничью
23:14 · Италия. Серия А
«Наполи» - «Салернитана»: прогноз на матч чемпионата Италии – 30 апреля 2023
23:11 · Италия. Серия А
Калабрия: «Мы были лучше»
23:04 · Италия. Серия А
«Интер» - «Лацио»: прогноз на матч чемпионата Италии – 30 апреля 2023
Все новости
Рекомендуем