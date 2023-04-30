«Интер» нацелился на 34-летнего форварда

34-летний австрийский нападающий Марко Арнаутович может покинуть «Болонью» и продолжить карьеру в другом итальянском клубе. Согласно информации Todofichajes, в подписании опытного форварда заинтересован миланский «Интер».

Переход может быть оформлен в летнее трансферное окно. Сумма потенциальной сделки может составить порядка семи миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Арнаутович принял участие в 16 поединках, записав на свой счет восемь забитых мячей (три – с пенальти). Срок трудового договора австрийского футболиста с «Болоньей» истекает в 2025 году.