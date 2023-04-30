«Ювентус» и «Милан» нацелились на игрока из Ла Лиги

Защитник мадридского «Атлетико» Хосе Хименес может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Согласно информации журналистов Calciomercatoweb, в трансфере игрока заинтересованы туринский «Ювентус» и «Милан».

Руководство «матрасников», в свою очередь, готово расстаться с футболистом, если за него предложат 50 миллионов евро.

Хименес защищает цвета мадридского коллектива с весны 2013 года. Действующий контракт 28-летнего футболиста с «Атлетико» рассчитан до завершения сезона-2024/2025. Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.